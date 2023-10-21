В последнее время рубль ослаб. Доллар несколько раз преодолевал отметку в 100 рублей. Евро поднимался еще выше. Были предприняты меры, чтобы укрепить российскую валюту. Но пока доллар стоит 95,91 рубля. Кандидат экономических наук и финансовый эксперт Владимир Григорьев прокомментировал ситуацию. Он считает, что рубль еще может серьезно укрепиться по отношению к доллару до конца года.
Эксперт поделился прогнозом. Он отметил, что в ближайшие два месяца доллар возможно упасть вплоть до отметки в 90 рублей. А вот Евро, по его словам, должен достигнуть отметки в 95 рублей. Но финансовый эксперт сразу уточнил, что ситуация с курсом валют начнется менять постепенно.
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«Здесь нужен определенный временной лаг, в течение которого сама процедура возврата валютной выручки в страну будет происходить. Это не одномоментное действие, там есть определенные сроки для экспортеров. По мере того, как этот механизм заработает и увеличится приток валюты в страну, будет происходить укрепление», — сказал Григорьев, пишет «Лента.ру».