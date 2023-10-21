Эксперт поделился прогнозом. Он отметил, что в ближайшие два месяца доллар возможно упасть вплоть до отметки в 90 рублей. А вот Евро, по его словам, должен достигнуть отметки в 95 рублей. Но финансовый эксперт сразу уточнил, что ситуация с курсом валют начнется менять постепенно.

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