Только испортите подоконник: какими средствами категорически нельзя очищать пластмассовые рамы окон — частая ошибка

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Так домохозяек предупредили, что крайне нежелательно использовать хлорсодержащие средства для очистки. Еще категорически лучше отказаться от щелочных моющих средств, а также концентрированных кислот, так как они могут испортить покрытие и резиновые уплотнители, что приведет к потере герметичности окон.

Нужно правильно выбирать инструменты для уборки. Тут надо отказаться от скребков, грубых щеток и металлических губок, так как они поцарапают поверхность пластиковых подоконников, пишет портал «Халва медиа».