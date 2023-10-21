Что будет в 2024 году с Близнецами, Весами и Водолеями: вас ждут такие события — лучше подготовиться

Для представителей воздушной стихии год Зеленого Дракона будет богат на события. Главное в этой суете не сбиться с пути и завершить начатое. Не забывайте о том, что огнедышащий символ високосного года не терпит безответственных людей.

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Близнецы. Вам предстоят большие перемены в жизни. События будут развиваться очень быстро. В какой-то момент дел станет так много, что можно будет легко запутаться. Проявите хладнокровие. Вычлените из этого потока самое важное. Все остальное подождет. Не сходите с дистанции на половине пути. Только в этом случае Дракон даст вам заслуженную награду.

Весы. Вы будете в полном шоке. Предстоящий год — это не время для раздумий. Дракон любит действие. Поэтому решения придется принимать очень быстро. Сосредоточьтесь, иначе упустите все возможности. Положитесь на свою интуицию, она поможет вам забраться на самую вершину. Будут новые знакомства и неожиданные повороты. Хорошие и не очень. Но вас предупредили заранее, поэтому держите удар.

Водолеи. Можете выдохнуть. Вас Дракон любит. Ему импонирует ваша амбициозность, находчивость и гибкость. Все будет хорошо. Вот только не ждите от этого года слишком многого. Иначе вы рискуете разочароваться. Лучше попробуйте навести порядок в своем творческом пространстве. Если получится справиться с этой задачей, наградой станет карьерный и духовный рост.

Источник: goroskop365.ru