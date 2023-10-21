Пару ложек прямо в горшок — орхидея отблагодарит цветением: названа самая топовая подкормка

Фото: freepik.com

Раскрыт способ приготовления средства для питания орхидей.

Многие предпочитают украшать дом растениями. Это помогает создать уют. Однако любые растения, особенно цветы, требуют ухода. Так без специального ухода требовательные орхидеи не будут радовать красотой и обильным цветением. Но важно знать, что есть подкормка, которая выручит в такой ситуации. Это удобрение можно приготовить из самых простых ингредиентов. Оно напитает цветок полезными веществами. 

Так отмечается, что перед процедурой нужно обрезать все поврежденные и засохшие корни, а также удалить подгнившие листья. Затем нужно полить орхидею небольшим количеством воды, чтобы почва стала влажной. 

Следующим этапом станет приготовление подкормки. Необходимо смешать в емкости 50 граммов молодой моркови и чайную ложку молотого кофе. Затем ингредиенты заливаются 0,5 литрами кипятка. Оставьте смесь до полного остывания. 

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После этого ингредиенты необходимо измельчить с помощью блендера. Получившуюся массу надо будет отфильтровать через марлю или мелкое сито, а потом добавить еще литр воды.

Поливать таким средством орхидею лучше под корень два раза в месяц. Эксперты заверяют, что подкормка даст растению все необходимые питательные вещества, пишет портал «Своими руками». Также добавим, что это удобрение подойдет как для здоровых орхидей, так и для тех, которые нуждаются в восстановлении после болезни.

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