Пару ложек прямо в горшок — орхидея отблагодарит цветением: названа самая топовая подкормка

Многие предпочитают украшать дом растениями. Это помогает создать уют. Однако любые растения, особенно цветы, требуют ухода. Так без специального ухода требовательные орхидеи не будут радовать красотой и обильным цветением. Но важно знать, что есть подкормка, которая выручит в такой ситуации. Это удобрение можно приготовить из самых простых ингредиентов. Оно напитает цветок полезными веществами.
Так отмечается, что перед процедурой нужно обрезать все поврежденные и засохшие корни, а также удалить подгнившие листья. Затем нужно полить орхидею небольшим количеством воды, чтобы почва стала влажной.
Следующим этапом станет приготовление подкормки. Необходимо смешать в емкости 50 граммов молодой моркови и чайную ложку молотого кофе. Затем ингредиенты заливаются 0,5 литрами кипятка. Оставьте смесь до полного остывания.
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После этого ингредиенты необходимо измельчить с помощью блендера. Получившуюся массу надо будет отфильтровать через марлю или мелкое сито, а потом добавить еще литр воды.
Поливать таким средством орхидею лучше под корень два раза в месяц. Эксперты заверяют, что подкормка даст растению все необходимые питательные вещества, пишет портал «Своими руками». Также добавим, что это удобрение подойдет как для здоровых орхидей, так и для тех, которые нуждаются в восстановлении после болезни.