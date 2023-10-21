Пару ложек прямо в горшок — орхидея отблагодарит цветением: названа самая топовая подкормка

Так отмечается, что перед процедурой нужно обрезать все поврежденные и засохшие корни, а также удалить подгнившие листья. Затем нужно полить орхидею небольшим количеством воды, чтобы почва стала влажной.

Следующим этапом станет приготовление подкормки. Необходимо смешать в емкости 50 граммов молодой моркови и чайную ложку молотого кофе. Затем ингредиенты заливаются 0,5 литрами кипятка. Оставьте смесь до полного остывания.

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После этого ингредиенты необходимо измельчить с помощью блендера. Получившуюся массу надо будет отфильтровать через марлю или мелкое сито, а потом добавить еще литр воды.

Поливать таким средством орхидею лучше под корень два раза в месяц. Эксперты заверяют, что подкормка даст растению все необходимые питательные вещества, пишет портал «Своими руками». Также добавим, что это удобрение подойдет как для здоровых орхидей, так и для тех, которые нуждаются в восстановлении после болезни.