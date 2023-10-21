Вкуснейший маринад для курицы — готовится легко и просто: филе на сковороде точно не превратится в сухую подошву

Отмечается, что приготовить его можно с любой зеленью. Подойдут петрушка, базилик и кинза. Сначала берутся два кусочка филе, а также пять веточек зелени, два зубчика чеснока, столовая ложка лимонного сока, две столовые ложки оливкового масла, немного соли.

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Зелень следует мелко порезать, чеснок режется или давится, а потом все ингредиенты перемешиваются. Затем добавляется сок лимона, соль и масло.

Получившимся маринадом следует смазать курицу и положить в холодильник на полчаса. После этого начинается сама готовка. Филе обжаривается с каждой стороны в течение пяти минут, пишут «Белновости».