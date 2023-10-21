Вкуснейший маринад для курицы — готовится легко и просто: филе на сковороде точно не превратится в сухую подошву

Порой домохозяйки устают готовить каждый день. Более того, без мяса обычно не проходит ни один ужин. Легче всего приготовить куриную грудку, но не все умеет ее жарить так, чтобы не пересушить. На этот раз хозяйкам подсказали, как пожарить куриную грудку, чтобы она получилась более сочной, нежной и вкусной. Секрет оказался в маринаде.
Отмечается, что приготовить его можно с любой зеленью. Подойдут петрушка, базилик и кинза. Сначала берутся два кусочка филе, а также пять веточек зелени, два зубчика чеснока, столовая ложка лимонного сока, две столовые ложки оливкового масла, немного соли.
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Зелень следует мелко порезать, чеснок режется или давится, а потом все ингредиенты перемешиваются. Затем добавляется сок лимона, соль и масло.
Получившимся маринадом следует смазать курицу и положить в холодильник на полчаса. После этого начинается сама готовка. Филе обжаривается с каждой стороны в течение пяти минут, пишут «Белновости».