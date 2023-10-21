Синоптик поделился прогнозом погоды для Москвы: «Последний шанс поменять автошины»

Фото: Global Look Press

Михаил Леус рассказал о морозах и мокром снеге, который ожидается к концу недели.

В России погода зачастую удивляет. Однако с приближением ноября в Москве становится все более пасмурно и дождливо. Автовладельцы не могут определиться, когда менять резину на зимнюю. 

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей столичного региона о том, что пришла пора «переобуваться». По его словам, настал как раз тот температурный режим, когда шины нужно заменить, чтобы не оказаться в опасной ситуации на дорогах. 

Ранее эксперты уже сообщили, что выходные будут холодные и даже ожидается мокрый снег. 

«Производители обуви для наших железных коней рекомендуют производить замену автомобильной резины с летней на зимнюю когда температура воздуха переходит через отметку +5…+7° в сторону более низких значений, а в большинстве городов Центрального округа это уже произошло», – рассказал Леус. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По его словам, в Москве уже пятый день стоит среднесуточная температура около или ниже +5 градусов. Подобная ситуация оказалась в областных центрах соседних регионов. А вот 22 октября он обещает ночные заморозки до 1-6 градусов со знаком минус, а днем воздух снова прогреется до 5 градусов тепла. После полудня на столицу обрушатся осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Об этом синоптик написал в своем Telegram-канале.

В понедельник, 23 октября, регион снова накроет мощная волна дождливого тепла и будет до +11 градусов, но  уже во вторник снова будет 0...+5 градусов.

Читайте также