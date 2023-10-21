Синоптик поделился прогнозом погоды для Москвы: «Последний шанс поменять автошины»

В России погода зачастую удивляет. Однако с приближением ноября в Москве становится все более пасмурно и дождливо. Автовладельцы не могут определиться, когда менять резину на зимнюю.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил жителей столичного региона о том, что пришла пора «переобуваться». По его словам, настал как раз тот температурный режим, когда шины нужно заменить, чтобы не оказаться в опасной ситуации на дорогах.