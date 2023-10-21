Если из раковины плохо пахнет: засыпьте этот продукт прямо в слив — ужасный запах тут же исчезнет

Если вы стали замечать, что из раковины дурно пахнет, вероятнее всего, причина в том, что на внутренностях сифона скопился жирный налет и осели частички пищи.
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Но не спешите раскручивать конструкцию или тратить деньги на дорогую бытовую химию. Проблему можно решить гораздо проще. На выручку придет неожиданный продукт.
Речь идет не о соли и даже не о соде. Многие удивятся, но трубы отлично чистит кофейная гуща. Это лучшее бюджетное средство, которое способно полностью устранить источник неприятного аромата.
Инструкция простая. Возьмите 200 граммов спитого кофе, засыпьте его прямо в сливное отверстие, а следом за кофе влейте пару литров кипятка.
На этом все. После таких манипуляций вонь исчезнет, словно ее и не было никогда.
Повторяйте этот трюк по мере необходимости. Он поможет очистить не только кухонные трубы, но и слив в ванной комнате.
Источник: santeplusmag.com