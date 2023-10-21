Добавит роскоши: названо самое модное окрашивание этого сезона, которое не испортят даже отросшие корни

Так одним из трендов стало окрашивание «Трофейный блонд». Оно выглядит эффектно, так как это сочетание молочных и золотистых оттенков, которые позволяют добиться глубокого, роскошного цвета. Отмечается, что такое позволит избежать резкого контраста осенью.

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Также этот вид блонда обладает рядом плюсов. Во-первых, окрашивание не создаст сильного контраста между кожей и волосами, а во-вторых, будет смотреться роскошно даже с отросшими корнями, поэтому красится можно редко, что пойдет на пользу волосам.

Еще ухаживать за такой прической легче легкого. Достаточно использовать средства для окрашенных волос и шампунь без содержания сульфатов, сообщает портал Marie Claire.