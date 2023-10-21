Мягкий и ароматный хлеб в духовке: годами проверенный рецепт

С домашним хлебом много мороки, думают многие, а потому покупают его в магазине. На деле готовить хлеб своими руками совсем не трудно, тем более когда известны ингредиенты и точные пропорции.

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Понадобятся: 320 г муки, 20 мл растительного масла, 210 мл теплой воды, 1 ч. л. сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара, 1/2 ч. л. соли.

Муку просейте и соедините с сахаром, дрожжами и солью, смешайте. Далее постепенно влейте масло, воду и замесите тесто.

Как только масса перестанет липнуть к рукам — укройте тесто полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.

По истечении времени вымесите будущий хлеб, придайте нужную форму и дайте ему «отдохнуть» еще 20 минут.

Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте хлеб около 25 минут. За это время буханка хорошо подрумянится сверху, а тесто пропечется. Приятного аппетита!

По материалам belnovosti.by