Это смесь вытравит всю грязь из межплиточных швов: нанесите и потрите — затирка станет белее снега

Плитку в ванной комнате моют все хозяйки. А вот о межплиточных швах многие забывают. И со временем в них скапливается столько грязи, что что отмыть ее обычными средствами не представляется возможным.

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Но грустить не стоить. Если вы тоже упустили швы из виду, знайте: выход есть. Оказывается, всю грязь можно вытравить в два счета, если нанести на швы копеечную смесь. Срочно записывайте рецепт.

Все просто. Вам потребуется найти: 2 столовые ложки жидкого мыла, 1 столовую ложку воды и половину столовой ложки перекиси водорода.

Смешайте все ингредиенты в глубокой миске. А когда состав станет однородным, возьмите зубную щетку и нанесите это средство на швы.

Немного потрите проблемные места. При необходимости повторите свои действия еще раз. Затем сотрите остатки смеси с помощью влажной тряпки и наслаждайтесь идеальной чистотой.

Кроме очевидного эффекта, обработка швов перекисью поможет предупредить появление плесени и грибка.

Источник: ivd.ru