Какое удобрение поможет розам пережить лютые морозы - опрыскали в октябре

Розу важно подкормить осенью перед наступлением холодов. И в этом случае растение стойко перенесет даже самые лютые морозы.

Обычно в октябре растение уже не обязательно удобрять под корень. Достаточно опрыскать.

Разведите в 10 литрах воды 50 граммов двойного суперфосфата. Дождитесь полного растворения и опрыскивайте.

Также хорошо подойдет подкормка, если в 10 литрах воды растворить 5 граммов суперфосфата и столько же монофосфата калия. Размешивайте и также опрыскивайте.

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