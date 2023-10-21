В какую погоду надо сажать озимый чеснок в 2023 году - не смотрите на даты, у всех по-разному

Озимый чеснок традиционно сажают осенью для того, чтобы в середине будущего лета собрать богатый урожай.

Все зависит от погодных условий. Но лучше всего сеять чеснок с сентября по октябрь. Главное, надо успеть за две недели до наступления постоянных заморозков. На улице должно быть в районе +5 градусов.

Важно, чтобы корневая система саженцев успела сформироваться. Наземная часть - нет.

Если вы опоздали, и земля уже замерзла - не сажайте вообще. Чеснок все равно не успеет схватиться и погибнет от морозов.

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