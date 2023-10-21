За ней уже стоят очереди: названа самая стильная сумка зимы-2023/2024

Порой девушки предпочитают продумывают свои образы до мелочей. Примечательно, что в холодное время года создать модный лук сложнее. Однако порой выручают аксессуары. Самым главным и необходимым является сумка. Но не знают, какую модель выбрать, так как сейчас представлено большое разнообразие вариантов в магазинах.
Но недавно В Сети изучили тренды будущего сезона и назвали главного фаворита зимы-2023/2024 среди сумок. По мнению стилистов, в этот микротренд крайне легко влюбиться.
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И речь идет про клатчи. Те самые сумки без ручек, которые носят в руке ли подмышкой. В 2010-х годах они ушли в прошлое. Их заместили поясные сумки и модели с разнообразными ручками. Однако теперь они возвращаются, чтобы украсить зимние аутфиты.
По словам экспертов, на пике популярности окажутся крупные клатчи, которые гораздо удобнее держать в руках, чем их меньшие аналоги. Также они советуют для свиданий и деловых встреч выбирать лаконичные и строгие варианты, пишет Grazia.