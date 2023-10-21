Как 1 осеннее удобрение заменит 100 подкормок для яблони, груши, сливы и вишни

Осенью плодовые деревья на участке надо обязательно подкармливать. И тут встает вопрос - какое средство лучше всего выбрать, чтобы и денег много не потратить, и чтобы эффект был налицо.

Садоводы хвалят удобрение нитроаммофоску, которое выпускают в виде гранул. Подкормка активно напитывает растения полезными веществами. В некоторых случаях может заменить до 100 других препаратов.