Как 1 осеннее удобрение заменит 100 подкормок для яблони, груши, сливы и вишни

Осенью плодовые деревья на участке надо обязательно подкармливать. И тут встает вопрос - какое средство лучше всего выбрать, чтобы и денег много не потратить, и чтобы эффект был налицо.
Садоводы хвалят удобрение нитроаммофоску, которое выпускают в виде гранул. Подкормка активно напитывает растения полезными веществами. В некоторых случаях может заменить до 100 других препаратов.
Содержит три основных элемента, которые необходимы деревьям - азот, фосфор и калий. Просто раскидайте по три столовые ложки на один квадратный метр почвы в приствольный круг - дерево получит все, что ему надо.
В следующем сезоне вас ждет шикарный урожай.
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