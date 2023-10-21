От сорняков избавились в конце октября - высохли за два дня, даже на каменистой почве

Больше не надо бегать по участку с тяпкой, чтобы выпалывать сорняки. Это тяжелый и неблагодарный труд. Если какой-то корешок в почве остался - он тут же прорастет.

Поэтому убивают сорняки только специальные препараты. Один из самых продаваемых - «Напалм Гербицид».

При обработке огорода используйте перчатки, так как если средство попадет на кожу, то будет щипать.

Разведите в пяти литрах воды 80 миллилитров препарата. Перемешайте и опрыскивайте сорняки по листу.

Результат будет тут же.

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