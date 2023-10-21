Эффективное и недорогое средство от тараканов: наносим на плинтусы и пол — насекомые мрут пачками

Тараканы могут появиться в любой квартире. Неважно, насколько хорошо вы поддерживаете порядок в своем жилище. Усатые вредители любят открывать новые места.

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Они без проблем передвигаются по вентиляции. Перебегают из одного помещения в другое через щели в стенах. К слову, окнами тоже не побрезгуют. Поэтому все-таки обзаведитесь москитной сеткой, если у вас ее нет.

Обнаружили вредителей на своей кухне? Значит, пришло время действовать. Для начала устраните все бреши, через которые насекомые пришли, а затем обработайте квартиру мыльным раствором.

Возможно, вы не в курсе, но вредители не выносят стиральный порошок. Он для них настолько токсичен, что тараканы от взаимодействия с моющим средством тут же падают замертво.