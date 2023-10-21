Как ухаживать за джинсами, чтобы не выглядели заношенными

Если ухаживать за джинсами должным образом, то они долго прослужат и выглядеть будут при этом как новые — такой же яркий цвет и ни намека на то, что вещь много раз стирали.

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Важнее даже не процесс стирки, сколько подготовка к ней. Прежде чем забросить в стиральную машинку, джинсы следует застегнуть и вывернуть наизнанку.

Стирают такие вещи строго на деликатном режиме с щадящими средствами, иначе ткань повредится и перестанет выглядеть презентабельно.

Сушильная машина для такой одежды противопоказана, так как это приводит к более быстрому изнашиванию. Лучший способ высушить джинсы — это вывесить их на свежем воздухе до полного испарения влаги.

По материалам sportkp.ru