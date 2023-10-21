Мощная обработка деревьев и кустов поздней осенью - развели 4 г на 10 л воды

Деревья в саду и огороде надо всегда обрабатывать осенью, потому что именно в этот период года вредители и болезни беспомощны. все они находятся на стволах, коре и даже в листьях. Поэтому искореняющая осенняя обработка способна убить все недуги одновременно. За один раз.

Лучшее время - конец октября или начало ноября. Не страшно. Если все листья не успели опасть, не обращайте на них внимание.

Хорошо показали себя препараты бордоская жидкость или железный купорос. Возьмите четыре грамма последнего и разведите в 10 литрах воды. По той же схеме можно навести раствор с мочевиной.

У грибков и вредителей не останется шанса. Главное, дождитесь безветренную погоду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».