Пятерка самых злопамятных знаков зодиака — прощения не вымолить, стоят на своем как кремень

Астрология выделяет пять знаков зодиака, представителей которых лучше не обижать. В большинстве случаев они злопамятные, категоричные и крайне неохотно идут на контакт с обидчиком. Вымолить прощение у таких очень непросто.

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Козероги. Все запоминают, хотя делают вид, будто нет. В острой ситуации идут на принцип и без сожаления вычеркивают обидчика из своей жизни, припоминая его промахи.

Скорпионам присуще самокопание. Они по крупицам восстанавливают события, приведшие к ссоре, и если вдруг окажется, что она была намеренной — месть будет страшной. На этом этапе можно забыть о хороших отношениях со Скорпионом раз и навсегда.

Тельцы. Представители этого знака тяжело сближаются с людьми и только избранным доверяют сокровенное. Обида близким человеком для них как удар под дых — добиться прощения будет практически невозможно.

Львы тоже в списке. Они гордятся собой и своими достижениями, поэтому тот, кто усомнится в их величии, без сожаления будет вычеркнут из жизни Льва.

Весы очень терпеливы и хотят нравиться всем. Они могут долго угождать в чем-то, пытаясь произвести впечатление, и если вдруг обидеть этот Знак, то вероятнее всего вас занесут в черный список.

По материалам «Сибкрай».