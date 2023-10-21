Влейте в герань популярный продукт из холодильника осенью - растение тут же распустит пышные шапки

Герань будет красиво цвести, а листики останутся зелеными, если осенью ее правильно подкормить. Самое важное надо понимать: если листья растения желтеют - значит, ему не хватает удобрений. Это должен быть сигнал для садоводов.

Разведите в одном литре воды одну чайную ложку молока любой жирности. В нем содержатся углеводы, полисахариды, кальций, витамины. Все это положительно влияет на корневую систему.

В раствор также добавьте одну чайную ложку меда. Тщательно перемешайте и вливайте под корни.

Удобрение содержит большое количество аминокислот, витаминов, стимуляторов, которые помогают растениям цвести и выглядеть красиво.

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