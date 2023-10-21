Хрустящая снаружи и мягкая внутри: рецепт той самой картошки фри

Такую картошку фри можно готовить хоть каждый день! Если делать точно по рецепту, вы получите перекус с аппетитной хрустящей корочкой, но при этом мягкий внутри. Суперлегкий рецепт, но учтите: готовьте сразу много, потому что эта вкусняшка улетает вмиг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На килограмм картофеля потребуются: 1 стакан растительного масла, 1 стакан муки, пол стакана воды, 1 чайная ложка паприки, столько же чесночной и обычной соли и 0,5 чайной ложки сушеного лука.

Клубни очистите и нарежьте тонкими брусочками. Опустите в холодную воду на 15 минут, после чего просушите их бумажным полотенцем.

В отдельной емкости смешайте воду, туда же — муку, соль, лук и паприку. Перемешайте.

Опустите картофель в кляр, а затем в кипящее масло. Обжаривайте 5-8 минут, а далее по желанию — можно выложить картофель на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла, а можно употреблять как есть.

По материалам belnovosti.by