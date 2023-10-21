Из почвы уйдут до 90% всех грибков и болезней - льем в грунт в октябре и ноябре

За летний урожайный период почва на любом огороде успевает истощиться. Поэтому осенью, даже поздней, грунт надо удобрять - напитывать полезными веществами и элементами, а также обеззараживать.

Лучшее решение - это двухпроцентный медный купорос. Также подойдут любые препараты, содержащие медь в своем составе.

Все эти средства способы побороть до 90% всех грибков и болезней в почве. Разводите, согласно инструкции и вперед.

Норма расхода - 10 литров на 5-7 квадратных метров земли.

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