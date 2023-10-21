Кожа сморщится, будет как марля: процедуры, которые противопоказаны женщинам 50+

Не все омолаживающие процедуры хороши, особенно для женщин за 50. В этом возрасте естественная выработка коллагена и гиалуроновой кислоты практически равна нулю, а потому ряд процедур для такой кожи абсолютно бесполезен, а в отдельных случаях даже травматичен.
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Под запретом глубокие пилинги, RF-лифтинги и любые процедуры с лазером. Они предполагают восстановление за счет регенерации кожи, а для женщин 50+ это большие риски. Есть вероятность получить сморщенное лицо, как у старухи, и отдать при этом немалую сумму.
Практика знает случаи, когда вместо омоложения женщины получали точки на лице (будто они спали на марле), которые невозможно убрать. Вид, будто кожу обожгли.
«Поэтому всех женщин в возрасте 50+ мы сначала отправляем на прием к гинекологу и эндокринологу, чтобы восстановить уровень гормонов. Без этого невозможно сохранять кожу молодой и хорошей», — цитирует косметолога «Городовой».