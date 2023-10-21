Кожа сморщится, будет как марля: процедуры, которые противопоказаны женщинам 50+

Не все омолаживающие процедуры хороши, особенно для женщин за 50. В этом возрасте естественная выработка коллагена и гиалуроновой кислоты практически равна нулю, а потому ряд процедур для такой кожи абсолютно бесполезен, а в отдельных случаях даже травматичен.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Под запретом глубокие пилинги, RF-лифтинги и любые процедуры с лазером. Они предполагают восстановление за счет регенерации кожи, а для женщин 50+ это большие риски. Есть вероятность получить сморщенное лицо, как у старухи, и отдать при этом немалую сумму.

Практика знает случаи, когда вместо омоложения женщины получали точки на лице (будто они спали на марле), которые невозможно убрать. Вид, будто кожу обожгли.