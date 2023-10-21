Вот почему кактус желтеет: устраняем проблему в одно движение

Кактусы максимально неприхотливые растения, но и они могут внезапно пожелтеть. С наибольшей вероятностью виной тому не вредители — совсем другие две причины.

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Садоводы выделяют нехватку света или переизбыток воды как единственные причины плохого самочувствия у кактусов. К счастью, обе легко устраняются.

Если растение стало чахнуть, первое, что нужно сделать, это извлечь его из горшка и осмотреть корни. Бывает, что они начали гнить — в таком случае корни следует подчистить, подсушить и посадить в другую емкость.

Новый горшок не должен быть маленьким или очень большим, а выбран точно по размеру кактуса. В противном случае земля будет закисать, предупреждает «Городовой».