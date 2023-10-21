Абсолютный лидер народного рейтинга: за этими томатами охотятся все дачники — плоды крупные, мясистые

Уже много лет лидером народного рейтинга является сорт томатов «Бычье сердце». 2023 год тоже не стал исключением. Любимец дачников по-прежнему остается в первых рядах. И не зря. Этот сорт обладает неоспоримыми достоинствами. А вот недостатков у него почти нет.

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«Бычье сердце» отлично себя чувствует как под открытым небом, так и под пленкой. Кусты этого сорта устойчивы ко многим болезням. Что тоже является огромным плюсом. Чем меньше растение хворает, тем больше дает плодов.

Плоды «Бычьего сердца» сочные, мясистые и довольно крупные. В характеристиках сорта заявлен вес до 225 граммов, однако некоторые огородники отмечают, что это не предел. Известны случаи, когда один помидор достигал веса в 400 граммов.

Урожайность сорта тоже на высоте: от 8 до 12 килограммов. Из минусов можно отметить, что «Бычье сердце» довольно поздно созревает. Помидоры пойдут через 120 дней после всходов.

Для заготовок на зиму помидоры этого сорта не подходят. Их лучше употреблять в свежем виде.

Источник: ogorod365.com