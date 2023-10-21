Пирог из апельсинов и сгущенки — сладкоежки будут в диком восторге

Вместо шарлотки попробуйте хотя бы раз приготовить пирог из апельсинов и сгущенного молока. Цитрусовое и ароматное сочетание вкусов влюбит в себя с первой пробы.

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Возьмите два с половиной апельсина, 400 граммов сгущенки и 220 граммов муки — на этом список ингредиентов окончен.

Апельсины помойте и нарежьте на мелкие кусочки. Сбросьте их в кастрюлю с водой и отправьте на огонь. После закипания варите цитрусовые еще 5 минут. Дождитесь остывания, после чего измельчите апельсины блендером до консистенции пюре. Добавьте к цитрусовым сгущенку, введите просеянную муку и перемешайте. Форму для выпечки смажьте маслом и присыпьте мукой. Далее влейте тесто и выпекайте 30-40 минут при 180 градусах.

Можно пойти дальше и украсить пирог глазурью. Для этого сок половины апельсины смешайте с 2 столовыми ложками сгущенки и украсьте выпечку, пишет amurmedia.