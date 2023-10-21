Очистили подошву утюга за 15 минут — нагар исчез бесследно

Убрать нагар с подошвы утюга можно всего за 15 минут, не прилагая при этом огромных усилий. Для этого понадобится средство, которое есть в каждом доме — это зубная паста.

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Нагрейте утюг и дайте немного остыть. Нанесите пасту на загрязненные участки и потрите мягкой губкой. Оставьте для воздействия на 10-15 минут, после чего уберите остатки средства влажной тряпкой.

Ничуть не хуже справится с задачей салфетка, смоченная в уксусе (просто потрите грязные места), или содовая паста. Если этот способ ближе: соду смешайте с небольшим количеством воды, нанесите на поверхность, а через несколько минут уберите состав влажной салфеткой. От нагара не останется и следа!

По материалам belnovosti.by