Нужна всего одна ложка — унитаз будет сверкать: отвалится весь налет и ржавчина

Мытье унитаза — дело не самое приятное. Но без него, к сожалению, никак не обойтись. Однако, есть способ существенно облегчить задачу.

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Опытные хозяйки рассказали о том, что фаянсовый трон будет сверкать как новенький, если использовать для чистки дешевый продукт.

Возможно, вы подумали о соли, но сейчас речь не о ней. Вместо моющих средств стоит купить пачку соды. Оказывается, она хороша не только для выпечки, но и на раз-два удаляет известковый налет и ржавчину. Помимо соды, стоит запастись йодом и уксусом 9%.

Инструкция простая. Нагрейте стакан уксуса до 50 °C. Добавьте в него чайную ложку соды и несколько капель йода. Увлажните чашу унитаза. Влейте в нее получившуюся смесь и оставьте в таком виде на ночь.

К утру все загрязнения размягчатся. Вам останется только пройтись по поверхности ершиком и нажать кнопку слива.

Источник: torgsp.ru