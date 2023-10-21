Круче «Тайда»! Сделали дома стиральный порошок - всего 3 ингредиента, а все отстирали

Стиральный порошок можно легко сделать своими руками. Он отлично выстирывает, удаляет пятна и делает вещи мягкими даже без кондиционера.

Натрите на терке любое хозяйственное мыло. Нужно, чтобы оно обязательно было сухим. Если нет, то просушите на батарее два дня, пока оно не начнет трескаться.

Отправьте тертое мыло в отдельную емкость, добавьте один стакан кальцинированной соды и половину стакана тетрабората натрия. Перемешайте.

Теперь важно - полученную смесь загрузите в носок и завяжите. Это делается для того, что все остатки, которые могут негативно отразиться на стиральной машинке, останутся в носке. А то, что надо - выйдет.

Кладите носок в барабан стиралки и запускайте стирку. Все отстирается.

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