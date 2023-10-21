Четверка знаков зодиака, которую с 21 октября ждут крупные неприятности — Глоба

У представителей четырех знаков зодиака с 21 октября грядут неприятные изменения в жизни. Наступит черная полоса, все будет валиться из рук и казаться, что весь мир настроен враждебно.
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Первые в списке Овны. Павел Глоба советует остепениться и в ближайшее время не принимать важных решений.
Близнецам тоже не повезло. Представителям Знака будет хотеться вмешаться в конфликт, однако делать этого не стоит. Будет трудно избежать глобальных ссор.
Скорпионам звезды рекомендуют быть внимательнее на дороге и не вступать в полемику с окружающими.
В финале списка Львы. Этому Знаку остро необходимо озаботиться о своем здоровье, чтобы не случилось страшное. Избегайте физических нагрузок и эмоционального переутомления, сообщает «Ретро FM».