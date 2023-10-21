Всего 1 подкормка и любые домашние растения пойдут в лошадиный рост

Для всех домашних растений осенью идеально подойдет подкормка «Агрикола». Но при условии, если вы будете вовремя поливать свои цветы.

Средство помогает от пожелтения листьев, возвращает зелень. Помогает уже со второго раза, растения пойдут в лошадиный рост.

В составе содержатся бор, марганец, железо и гуматы.

Разведите в одном литре воды пять миллилитров препарата. Перемешайте и вносите под корень. Повторяйте процедуру один раз в неделю в течение месяца. Потом на месяц надо сделать перерыв.

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