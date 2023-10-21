Такую вкусняшку из луковой шелухи делают в ресторанах: вы обалдеете

Луковая шелуха для большинства не более, чем мусор, однако шеф-повара в корне с этим не согласны. Пищевыми остатками можно не только окрасить яйца в преддверии Пасхи, но и усилить вкус блюда: придать ему пикантные нотки и сделать аппетитнее.

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Профессиональные кулинары используют шелуху не во всех рецептах. Чаще всего ее добавляют в блюда из белокочанной капусты или в маринад для рыбы.

Они берут 100 миллилитров растительного масла, добавляют измельченную шелуху от 4 луковиц, солят, посыпают перцем, хорошенько все смешивают и вводят смесь в блюдо. Так, уверяют шефы, гораздо вкуснее.

По материалам портала «Городовой».