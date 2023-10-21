Выбирайте только такие посудомоечные машины: неплохо сэкономите на ЖКУ

Пользоваться посудомоечной машиной экономически выгоднее, чем мыть посуду под краном — техника не потребляет горячую воду, а самостоятельно ее нагревает.

Стоимость одной мойки зависит от выбранного режима. Чем он короче, тем меньше ресурсов будет использовано. Однако не у всех моделей есть такие программы. Учтите это, если планируете покупку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Современные посудомоечные машинки оснащены различными программами, как по длительности, так и по цели мойки (ополоснуть, тщательный цикл или уборка несильных загрязнений). Такие модели нагревают воду в среднем за 5-10 секунд, а потому тратят минимум электричества.

С устаревшими посудомойками дела обстоят иначе. Чаще всего в них нет укороченного цикла мойки, и нагревают воду они гораздо медленнее.

По материалам портала «Городовой»