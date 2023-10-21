Покрасили старые пожелтевшие обои - смотрится как дорогая декоративная штукатурка

Если старые страшные обои пришли в негодность - не спешите их переклеивать. Красиво будет их сверху покрасить.

В первую очередь, подклейте места, где обои отошли от стены. Шпатлевкой замажьте все изъяны. Если есть воздушные пузыри - аккуратно разрежьте и проклейте.

Протрите обои влажной тряпкой - так вы подготовите стены к покраске.

Сначала кисточкой пройдитесь вдоль плинтусов и по углам. А дальше уже красьте валиком.

На следующий день покройте обои вторым слоем краски. Теснения на обоях создадут эффект декоративной штукатурки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».