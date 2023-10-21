Объявлен курс доллара на 27 октября: разворот к лучшей жизни, рубль недооценивали

Экономические аналитики уверены, что российский рубль в ближайшее время развернется к лучшей жизни. Об этом говорят экономические показатели.
«Доллар может упасть до 80 рублей и ниже. Причем разворот произойдет уже с 27 октября», - заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.
Главным образом, в конце месяца наступит налоговый период, который всегда поддерживает рубль. Кроме того, российская экономика сейчас поднимается за счет импортозамещения. Тогда как западная слабнет на фоне сложной мировой ситуации.
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