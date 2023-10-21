Объявлен курс доллара на 27 октября: разворот к лучшей жизни, рубль недооценивали

Экономические аналитики уверены, что российский рубль в ближайшее время развернется к лучшей жизни. Об этом говорят экономические показатели.

«Доллар может упасть до 80 рублей и ниже. Причем разворот произойдет уже с 27 октября», - заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.