«Моментальный» салат из крабовых палочек — не нужно долго стоять у плиты: просто нарезали и смешали

Фото: freepik.com/KamranAydinov

Без риса и кукурузы.

Намечается праздничное застолье? Это не значит, что нужно тратить много времени на готовку. Например, вкуснейший салат из крабовых палочек можно смешать всего за 10-15 минут. Долго стоять у плиты не придется: нужно только сварить яйца. Остальные продукты берем как есть.

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Вам потребуется: упаковка крабовых палочек, 2-3 куриных яйца, 200 граммов моркови по-корейски, плавленый сырок, 2 столовые ложки майонеза, соль и перец по вкусу.

Для начала поставьте яйца на плиту. Пока они варятся, вы запросто успеете подготовить все остальные ингредиенты.

Крабовые палочки нарежьте тонкой соломкой. Достаньте сырок из морозильника и измельчите его на крупной терке. 

Вареные яйца очистите от скорлупы, остудите и пропустите через крупные зубцы терки.

Смешайте все компоненты салата в глубокой миске, дайте ему постоять несколько минут и подавайте к столу.

Источник: souspark.ru

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