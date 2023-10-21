«Моментальный» салат из крабовых палочек — не нужно долго стоять у плиты: просто нарезали и смешали

Намечается праздничное застолье? Это не значит, что нужно тратить много времени на готовку. Например, вкуснейший салат из крабовых палочек можно смешать всего за 10-15 минут. Долго стоять у плиты не придется: нужно только сварить яйца. Остальные продукты берем как есть.

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Вам потребуется: упаковка крабовых палочек, 2-3 куриных яйца, 200 граммов моркови по-корейски, плавленый сырок, 2 столовые ложки майонеза, соль и перец по вкусу.

Для начала поставьте яйца на плиту. Пока они варятся, вы запросто успеете подготовить все остальные ингредиенты.