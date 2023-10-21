Листья на деревьях осенью не опали - что надо срочно сделать, листву не трогайте

Бывает так, что деревья не сбрасывают свою листву, когда на улице уже лежит снег. Такая ситуация встречается достаточно часто. И это, в первую очередь, сигнал огородникам.

Обычно дерево не сбрасывает листья из-за аномально теплой осени. То есть растение извне не получает сигнал о приближении зимы. И когда неожиданно наступают морозы - дерево не успевает подготовиться к зиме и может даже погибнуть.