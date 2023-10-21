Листья на деревьях осенью не опали - что надо срочно сделать, листву не трогайте

Листья на деревьях осенью не опали. Фото: Global Look Press

Иначе дерево погибнет.

Бывает так, что деревья не сбрасывают свою листву, когда на улице уже лежит снег. Такая ситуация встречается достаточно часто. И это, в первую очередь, сигнал огородникам.

Обычно дерево не сбрасывает листья из-за аномально теплой осени. То есть растение извне не получает сигнал о приближении зимы. И когда неожиданно наступают морозы - дерево не успевает подготовиться к зиме и может даже погибнуть.

Для этого садоводы в срочном порядке мульчируют приствольный круг. А сам ствол надо укрыть спанбондом. То есть задача огородника - дерево утеплить. Тогда все будет в порядке.

Главное, не снимайте вручную листья. Состояние дерева резко ухудшится. Их вообще трогать нельзя.

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