Листья на деревьях осенью не опали - что надо срочно сделать, листву не трогайте

Бывает так, что деревья не сбрасывают свою листву, когда на улице уже лежит снег. Такая ситуация встречается достаточно часто. И это, в первую очередь, сигнал огородникам.
Обычно дерево не сбрасывает листья из-за аномально теплой осени. То есть растение извне не получает сигнал о приближении зимы. И когда неожиданно наступают морозы - дерево не успевает подготовиться к зиме и может даже погибнуть.
Для этого садоводы в срочном порядке мульчируют приствольный круг. А сам ствол надо укрыть спанбондом. То есть задача огородника - дерево утеплить. Тогда все будет в порядке.
Главное, не снимайте вручную листья. Состояние дерева резко ухудшится. Их вообще трогать нельзя.
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