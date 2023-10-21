Разъест покрытие, изменит цвет: эти средства «уничтожат» натяжной потолок

Даже на натяжных потолках с течением времени появляются пятна, и если затянуть с уборкой, то избавиться от них будет гораздо сложнее.

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Профессиональные клинеры советуют не затягивать и отмывать загрязнения, как только они появились.