Лучшие сорта яблок для всех регионов России - чемпионы среди фруктов, до 120 кг с дерева

Не всегда понятно, какие сорта яблок лучше всего сажать на своем участке. Хочется, чтобы были крупные, сладкие и ничем не болели.

Один из самых подходящих - «Чемпион». Яблоки крупные, сладкие, созревают уже летом, по цвету красные с оранжевыми разводами.

Садоводы также хвалят сорт «Мельба». Имеет карамельный аромат, сладкие, крупные плоды до 200 грамм. Урожай можно получить уже во второй половине августа. С одного дерева можно собрать до 120 килограмм яблок.

А один из лучших осенних видов - «Яблоня родниковая». Главная особенно - эти деревья не болеют паршой - самой распространенной болезнью яблонь и груш. Окрас зелено-красный, сладкие на вкус.

На кожице крапинки, но их не много. Мякоть белая. Взрослое дерево не превышает высоту в три метра, отлично переносит морозы.

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