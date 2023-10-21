Не надо измельчать: что надо добавить в компост, чтобы быстро перегнил

Осенью - лучшее время делать компост. Ведь урожай вы с грядок убираете, ботву, сорняки, ветки срезаете. И все это ценность, выбрасывать нельзя.

Многие дачники измельчают ботву, чтобы быстрее перегнила. Но делать это не обязательно. Существуют средства, которыми можно просто посыпать сверху и процесс пойдет самостоятельно.

Лучшее средство - «Бочка и четыре ведра». Препарат хорош тем, что он стоит в районе 100 рублей, а хватает на долго. Достаточно развести 5 миллиграмм на 10 литров воды.

Полейте сверху компост и прикройте либо крышкой, либо пленкой. Процесс брожения начнется тут же.

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