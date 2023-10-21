Новый закон: пропавшие с карточек деньги будут находиться быстрее

21 октября в РФ вступил в силу закон, по которому Банк России обязан автоматически обмениваться с МВД данными о попытках переводов денег клиентов без их согласия. Это должно ускорить расследование дел по фактам мошенничества при денежных переводах.

«Банк России предоставляет федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел информацию, содержащуюся в базе данных, о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента», - цитирует ТАСС букву закона.

Ранее при рассмотрении таких дел значительное время уходило на запросы данных и переписку между правоохранительными органами и банками. В результате принятие окончательных решений по материалам и по возбужденным уголовным делам данной категории затягивалось до трех-четырех месяцев, и существенно падала раскрываемость.

«Правоохранительные органы смогут практически в онлайн-режиме получать сведения о мошеннических операциях, в том числе о получателях похищенных денег. Обмен данными будет происходить с соблюдением всех норм банковской тайны», - отметили в Банке России.

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МВД также будет передавать в базу ФинЦЕРТ сведения о противоправных действиях, что позволит банкам учитывать предотвращать мошеннические переводы.