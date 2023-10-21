Кусты не развалятся, а соцветия удивят пышными шапками при такой обрезке гортензии

Древовидную гортензию надо обрезать правильно, иначе куст может развалиться во время цветения. Так происходит, когда огородники убирают все ветки до пня. В итоге новые тонкие побеги не выдерживают пышные шапки и заваливаются на бок.

Главный принцип обрезки - не убирать побеги слишком коротко. В новом сезоне основная нагрузка будет идти на них, цветы в итоге стволы выдержат.

По краю стебли надо обрезать на 70-80 сантиметров в центре куста. По краю - на один метр.

Куст таким образом приобретает округлую шаровидную форму и в период цветения не разваливается.

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