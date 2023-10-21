Теперь поддельную икру от настоящей отличаем в два счета: эксперты раскрыли, как проверять

Красная икра – любимый россиянами рыбный деликатес, ассортимент которого на прилавках заставляет задуматься при выборе. Глаза разбегаются, аппетит разгоняется – и схватить ненастоящий продукт в такой обстановке можно очень легко.

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Однако если знать, как отличить настоящую икру от поддельной, то есть приготовленной из других продуктов, то выбор делать будет всегда легко.