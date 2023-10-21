Теперь поддельную икру от настоящей отличаем в два счета: эксперты раскрыли, как проверять

Красная икра – любимый россиянами рыбный деликатес, ассортимент которого на прилавках заставляет задуматься при выборе. Глаза разбегаются, аппетит разгоняется – и схватить ненастоящий продукт в такой обстановке можно очень легко.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Однако если знать, как отличить настоящую икру от поддельной, то есть приготовленной из других продуктов, то выбор делать будет всегда легко.
Специалисты советуют провести визуальный осмотр самой банки. На ней указываются обязательно состав, дата производства, название, объем срок годности, условия хранения, название место изготовителя.
Так, срок хранения красной икры в банке – не более 12 месяцев. И приобретать лучше недавно произведенную. По ГОСТу, речь идет только о лососевой икре зернистой, это и должно быть написано на этикетке, вместе с уточнением, какая рыба ее произвела.