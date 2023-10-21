Как правильно готовить виноград к зиме: больше не секрет, как обрезать и укрыть

У многих дачников на участке растет виноград. Садовые сорта очень вкусные и плодовитые, а если ухаживать тщательно за ягодой, то легко год от года собирать рекордный урожай. Перед зимой кусты и лозу тщательно подготавливают. Это обрезка и укрытие. Работы проводят в конце октября - начале ноября.

Обрезают виноград так. Лишние побеги и листву убирают, оставляя 6-8 штук на каждой лозе. А затем опрыскивают спецпрепаратами от вредителей и болезней, корни подкармливают компостом или перегноем. Затем отвязывают ветви от верхних опор и спускают на землю.

Далее укрывают. Способов масса, наиболее распространенными являются солома, лапник, снег или специальные материалы.