Как правильно готовить виноград к зиме: больше не секрет, как обрезать и укрыть

У многих дачников на участке растет виноград. Садовые сорта очень вкусные и плодовитые, а если ухаживать тщательно за ягодой, то легко год от года собирать рекордный урожай. Перед зимой кусты и лозу тщательно подготавливают. Это обрезка и укрытие. Работы проводят в конце октября - начале ноября.
Обрезают виноград так. Лишние побеги и листву убирают, оставляя 6-8 штук на каждой лозе. А затем опрыскивают спецпрепаратами от вредителей и болезней, корни подкармливают компостом или перегноем. Затем отвязывают ветви от верхних опор и спускают на землю.
Далее укрывают. Способов масса, наиболее распространенными являются солома, лапник, снег или специальные материалы.
Солому берут в последнюю очередь, хоть она и доступнее других, но дополнительно ее надо обрабатывать от грызунов. Толщину в 15 – 20 см выкладывают на корни винограда, накрывают картоном или пленкой.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Лапник считается самым выигрышным, поскольку отпугивает хвойным ароматом грызунов. Корни растения обкладывают им также на 15-20 см толщиной, сверху накрывают картоном или пленкой.
Снег используется тогда, когда в регионе дачника его выпадает много. Он помогает защищать от мороза и грызунов. На лозу помещают 20-30 см шапки снега.