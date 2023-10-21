Котлеты теперь всегда сочные, с аппетитной корочкой: раскрыт секрет идеального фарша

Не всегда котлеты при жарке сохраняют сочность и мягкость. И хозяйки расстраиваются, потому что аппетит очень быстро угасает у домашних. То ли дело – нежное блюдо. Когда тает во рту, когда так сочно, что хочется добавки.

Секрет, как всегда получать только сочные и мягкие котлеты с корочкой, раскрыт. Дополнительно ничего покупать не надо, в ход идет пара хитростей.