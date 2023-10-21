Котлеты теперь всегда сочные, с аппетитной корочкой: раскрыт секрет идеального фарша

Не всегда котлеты при жарке сохраняют сочность и мягкость. И хозяйки расстраиваются, потому что аппетит очень быстро угасает у домашних. То ли дело – нежное блюдо. Когда тает во рту, когда так сочно, что хочется добавки.
Секрет, как всегда получать только сочные и мягкие котлеты с корочкой, раскрыт. Дополнительно ничего покупать не надо, в ход идет пара хитростей.
Конечно же, мясо на котлеты надо выбирать без жил. Ведь никакое измельчение и многократная прокрутка через мясорубку фарш не исправят. Для сочности можно добавить маленький кусочек сала.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Вместо хлеба, который является обязательным ингредиентом в составе фарша, лучше использовать манную крупу. Она отвечает за нежность и мягкость консистенции.
А заветную корочку поможет «сделать» яичный белок. Сок котлеток будет как бы запечатан внутри, если обмакнуть их перед жаркой в замешанный до однородности белок куриного яйца.
По материалам сайта Belnovosti