Как прогнать домашних муравьев: насекомые к вам больше не сунутся - побоятся

Домашние муравьи – большая неприятность. Докучливые насекомые очень живучи, вытравить их из помещения бывает непросто, поскольку возвращаются снова и снова.

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Меж тем, есть несколько народных способом. Люди утверждают, что смогли одолеть насекомых благодаря ним. И первое, что следует сделать, это убрать все открытые продукты, крошки со стола, а поверхности протереть раствором белого уксуса с водой. Найти «Домик» муравьев и вычислить их дорожки и тоже протереть этой жидкостью.

Далее надо использовать продукты, которые обладают чрезмерно ярким запахом – муравьи такой не выносят. Это мята, цитрусовые, петрушка, чеснок, пихта, эвкалипт. Их раскладывают там, где обитают насекомые.

По материалам сайта Belnovosti