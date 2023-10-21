Забыли про шарлотку, без ума от грушевого пирога: готовим на кефире - это объедение

Длинными осенними вечерами согревают не только семейные посиделки, но и чаепитие с домашней выпечкой. Как правило, хозяйки в это время пекут шарлотку – сезонное блюдо, из дачных яблок объедение. И незаслуженно забывают про груши.

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А приготовить грушевый пирог очень легко. И можно запросто позабыть про шарлотку, до того вкусным получается грушевый десерт.