Забыли про шарлотку, без ума от грушевого пирога: готовим на кефире - это объедение

Длинными осенними вечерами согревают не только семейные посиделки, но и чаепитие с домашней выпечкой. Как правило, хозяйки в это время пекут шарлотку – сезонное блюдо, из дачных яблок объедение. И незаслуженно забывают про груши.
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А приготовить грушевый пирог очень легко. И можно запросто позабыть про шарлотку, до того вкусным получается грушевый десерт.
Понадобится 3 груши, 200 мл кефира, 250 г муки, 3 яйца, 180 г сахара, 1 ч л соды, 1 ч л корицы, ванилин. Духовку разогреваем до 180 градусов.
Тесто готовим так: яйца с сахаром взбиваем отдельно до светлой пены, добавляем ванилин, вливаем кефир.
Перемешиваем, затем высыпаем муку и корицу. Затем соду, тщательно перемешать. Нарезанные кубиками груши без кожуры добавить в тесто и снова перемешать. Вылить в форму, поставить в духовку на 40 минут.
По материалам сайта Belnovosti