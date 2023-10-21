Смородину к зиме готовим так: важно позаботиться до морозов

Чтобы в следующем дачном сезоне смородина плодоносила богаче, чем в прошедшем, надо позаботиться о ней перед зимой. Работа заключается не просто в подготовке к холодам, но и обрезке, подкормке и опрыскивании.
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Когда все листья опали, надо провести обрезку. Старые ветки возрастом более 6 лет, переплетенные стебли, больные сухие и подгнившие побеги надо удалять. Сам куст после этой зачистки опрыскать 3%-ным раствором бордоской жидкости.
Почву вокруг прорыхлить на глубину не более 10 см между кустами и не более 5 см — под кустами. И внести подкормку – под зиму это суперфосфат ( требуется 40-50 г на 1 кв.м) и хлористый калий (берут 50-70 г на куст).
Если осенью влаги было недостаточно, обязательно вносим 2-3 ведра на 1 взрослый куст. А когда наступят холода, можно осыпать мульчой - опилки, торф, компост прекрасно подойдут для этого.
По материалам сайта Izvmor