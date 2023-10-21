Когда и как надо заготовить грунт на рассаду: главное - не опоздать

Пока земля не укрылась белоснежным одеялом, дачникам еще есть чем заняться на участке. Мульчирование, обрезка, укрытие, удобрения и прочие процедуры – хлопот всегда достаточно.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

В этой суете важно не забыть заготовить грунт на рассаду, который понадобится весной. Причем, сделать это надо до морозов. И недостаточно просто насыпать земли с грядки. Требуется смесь.