Когда и как надо заготовить грунт на рассаду: главное - не опоздать

Пока земля не укрылась белоснежным одеялом, дачникам еще есть чем заняться на участке. Мульчирование, обрезка, укрытие, удобрения и прочие процедуры – хлопот всегда достаточно.
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В этой суете важно не забыть заготовить грунт на рассаду, который понадобится весной. Причем, сделать это надо до морозов. И недостаточно просто насыпать земли с грядки. Требуется смесь.
Грунт для рассады – это многокомпонентная семь. И ее классический состав – это компост, перегной, листовая и дерновая земля, низинный торф (поскольку верховой - кислый и содержит мало питательных веществ) и древесная зола.
Эту смесь важно сделать воздухопроницаемой, рыхлой. Для этого всыпают речной и керамзитовый (диаметром до 5 мм) песок; перлит; вермикулит; перепревшие опилки.