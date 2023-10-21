Как при помощи кошачьего наполнителя вывести неприятный запах из обуви: многие и не догадывались

В демисезонный период многие люди начинают сталкиваться с проблемой запаха обуви. Эта ситуация сложна еще и потому, что избавиться от неприятности не так просто, на первый взгляд. Первое, что приходит на ум, - это стирка. Но не торопитесь загружать машинку парой своих ботинок или кроссовок.

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Можно воспользоваться перекисью водорода. Это очень простой, но доказавший эффективность метод избавления от зловония.

Берут ватный диск, смачивают перекисью водорода и протирают тщательно стельку, внутренности пары и стенки.

Также подойдет использование сухих продуктов типа соды, талька и даже кошачьего наполнителя. Нужно насыпать немного средства в салфетку или носок, поместить на ночь в обувь и наутро достать. Запах исчезнет.

По материалам сайта Belnovosti